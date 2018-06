Liebe Trader,

Schaut man aufs Große und Ganze der Netflix Aktie, befindet sich diese, seit dem Börsengang in 2002, in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Februar 2018 gelang dem Wertpapier sogar ein Ausbruch über die obere Trendlinie. Dort ist ein erster Widerstand bei 333,98 US-Dollar entstanden, welcher, nach einer gesunden Konsolidierungsphase, am 23. Mai überwunden werden konnte. Der Streamingdienst Netflix kann sich dieses Jahr im Nasdaq 100 als großen Sieger bezeichnen. Seit Jahresbeginn legt die Aktie aktuell über 83 Prozent zu - der zweit größte Gewinner folgt weitem Abstand und einem Gewinn von 49,40 Prozent. Grünes Licht für Investoren!

Long-Chance:

Aufgrund von der vielversprechenden Ausgangslage aus charttechnischer Sicht, könnte bald das nächste große Kursziel von glatten 375,00 US-Dollar erreicht werden. Darüber hinaus besteht durch das Potenzial für weiteren Wachstum der Aktie. Eine Verlustbegrenzung ist bei 333,98 US-Dollar anzusetzen. Ein Rücksetzer könnte hingegen noch einmal eine gute Einstiegschance bedeuten. Sollte die Netflix-Aktie aber unter das Stop-Niveau fallen, entsteht ein Verkaufssignal, welches zu weiteren Abgaben bis auf 299,55 US-Dollar führen kann.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 351,60 US-Dollar

Kursziel: 375,00 / 385,00 US-Dollar

Stop: < 333,98 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 17,62 US-Dollar

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:

Tageschart:

Netflix; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 351,60 US-Dollar; 13:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

