Liebe Trader,

Ein langfristiger Abwärtstrend bestehend seit einem Verlaufshoch von 33,90 Euro aus Anfang 2016 hat noch immer Bestand und drückte die Kursnotierungen auf ein Verlaufstief von 6,86 Euro bis Ende März dieses Jahres abwärts. Doch bereits im November 2017 wurde ein erstes Verlaufstief von 7,09 Euro etabliert, beide zusammengenommen könnte die Grundlage für einen Doppelboden bilden. Allerdings blockiert noch eine untergeordnete Abwärtstrendlinie ein Weiterkommen des Wertpapiers von Nordex. Wenn diese Hürde beiseite geräumt wird, sollte der Boden langsam aber sicher an Bedeutung gewinnen. Trotzdem schließt es aktuelle Long-Positionen in dem Papier von Nordex nicht aus, besonders wenn sich eine größere Rally andeutet.

Long-Chance:

Sobald es Nordex gelingt über die letzten Hochs von 11,09 Euro per Tageschlusskurs zuzulegen, dürfte ein weiterer Kursgewinn in Richtung der Jahreshochs von 11,69 Euro folgen. Darüber wird schließlich der Doppelboden weiter gefestigt und erlaubt es Kursgewinne bis 12,70 Euro zu vollziehen. Der Einstige kann spekulativ auf aktuellem Niveau, oder aber über der Marke von 11,09 Euro erfolgen. Sollte es in dieser Woche noch zu keinen nachhaltigen Ausbruch darüber kommen, dürfte sich kurzfristig eine leicht abwärts gerichtete Konsolidierung einstellen. Theoretisch hätte diese sogar Platz bis 9,92 Euro. Aber erst darunter sollte die mühevolle Arbeit der Bullen weiter nachlassenden Kursnotierungen zum Opfer fallen, kurzfristige Rücksetzer zurück auf 8,79 Euro wären durchaus möglich. So wie sich das aktuelle Chartbild aber präsentiert, wird ganz klar die Aufwärtsvariante bevorzugt.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 11,10 Euro

Kursziel: 11,69 / 12,70 Euro

Stop: < 10,20 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,90 Euro

Zeithorizont: 4 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Nordex SE; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 10,97 Euro; 13:25 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.