Der Biotech-Sektor macht's möglich: Mehr als unfassbare +3.000% Kursgewinn stehen für den Pharmaforscher Madrigal Pharmaceutcials (WKN: A2APCZ) seit August 2016 mittlerweile zu Buche. Dabei befindet sich der fortgeschrittenste Medikamentenkandidat gerade mal in Phase 2 der klinischen Entwicklung.

Langjährige SD-Leser kennen Madrigal bereits seit seinem Merger mit Synta Pharmaceuticals vor zwei Jahren. Schon kurz danach ging es für die Aktie stark in die Höhe. Gute Studiendaten aus einem Phase-2-Trial haben dem Wert auch in der Folgezeit mächtige Flügel verliehen. Nachdem gestern finale Studiendaten präsentiert wurden und der Produktkandidat MGL-3196 zur Behandlung der nichtalkoholischen Steatohepatitis (NASH) reif ist für die Überführung in eine abschließende Studienphase 3, hat sich der Aktienkurs mittlerweile verdreißigfacht.

Querverbindung zu unserem "No Brainer" Heat Biologics

Madrigal Pharmaceutcials wird mittlerweile mit einem Börsenwert von mehr als 3 Milliarden(!) USD gehandelt, obwohl das Hauptprodukt noch Jahre von einer möglichen Kommerzialisierung entfernt ist. Experten wissen jedoch: Gerade auch in mittleren klinischen Entwicklungsphasen lauern große Pharmakonzerne auf verheißungsvolle Wirkstoffkandidaten, deren Zulassungswahrscheinlichkeit und Marktpotenzial als hoch eingeschätzt werden. Dies zeigen unter anderem auch die Milliarden-Übernahmen bei unserem damaligen Tipp Tobira Therapeutics (+1000%) und kürzlich Armo Biosciences.

Die Madrigal-Aktie konnte während einer Phase-2-Studie +3.000% Kurszuwachs verzeichnen. Quelle: ariva.de

Der NASH-Markt, auf den sich Madrigal spezialisiert hat, gilt mit einem erwarteten Volumen von bis zu 30 Milliarden USD in den nächsten Jahren als einer der zukünftig attraktivsten überhaupt für die Pharmaindustrie, da noch keine adäquate Medikamententherapie verfügbar ist. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Madrigal noch vor dem Start einer Phase-3-Studie übernommen wird. Angesichts der schon enormen Marktkapitalisierung ...

