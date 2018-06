Casa demonstriert erstmals vCCAP-Interoperabilität mit mehreren Remote-PHY-Geräten unter Verwendung offener Standards

ANDOVER, Massachusetts, 31. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Casa Systems (NASDAQ:CASA), ein führender Anbieter von konvergierten Breitbandinfrastruktur-Technologielösungen für Mobilfunknetze, Festnetze und Kabelnetze, meldete heute seine Teilnahme an den Excentis DOCSIS 3.1 Remote PHY Interoperabilitäts-Test-Events mit seiner virtuellen Converged Cable Access Platform (vCCAP)-Core-Technologie und Remote-PHY-Knoten.



In der vernetzten Welt von Heute nutzen Verbraucher riesige Mengen an Bandbreite, um neue Technologien und viele verschiedene Geräte zu unterstützen. Um diesen rapiden Anstieg bei der Bandbreitennutzung auszugleichen, wandeln Kabelanbieter Netzwerke so um, dass sie mehr Traffic übertragen können und die Last auf verschiedene Zugriffsnetzwerke verteilt werden kann. Die Lösungsreihe von Casa hilft Dienstanbietern, ihr Netzpotenzial zu steigern, egal in welcher Phase der Transformation sich ihre Netze gerade befinden.

Remote PHY von Casa hilft Dienstanbietern dabei, Kapazitäten an den Rand zu verlagern, aktuelle Investitionen voll zu nutzen und die Zugriffsnetzwerke zu verdichten, um flexibel Video, Ton und Daten zu liefern, während gleichzeitig die Bandbreitenzunahme effizient unterstützt und dadurch die Kundenzufriedenheit sichergestellt wird. AxyomTM Virtual CCAP von Casa bietet Skalierung in mehreren Dimensionen und hohe Performance bei einer schlanken vCPU-Aufstellung. Axyom vCCAP wurde von Anfang an für die Cloud entwickelt und unterstützt eine vollständige Interoperabilität in einer verteilten Zugriffsarchitektur.

Excentis-Interoperabilitäts-Test-Events bieten Lieferanten die Gelegenheit, mit Gleichgestellten zusammen zu arbeiten und Hardware und Software in einer Umgebung mit mehreren Anbietern auf von Excentis bereitgestellten Testplattformen zu testen. Das Interoperabilitäts-Event ermöglicht verschiedenen Herstellern, in einer Laborumgebung zusammen zu arbeiten und in einer Laborumgebung Lösungen wie Remote PHY und DOCSIS 3.1-Lösungen auf Interoperabilität zu entwickeln und zu testen. Beim Excentis Interoperabilitäts-Event im Mai konnte Casa mithilfe offener Standards Remote PHY-Geräte (RPD) unter Verwendung seines vCCAP-Core mit mehreren Anbietern gemeinsam nutzen und deren Interoperabilität sicherstellen. Darüber hinaus führte Casa seine eigene RPD-Registrierung auf Drittanbieter-Cores vor.

"Als führendes Unternehmen im Bereich virtualisierter, verteilter und konvergierter Netzwerkzugriffslösungen erkennt Casa die Bedeutung der Interoperabilität voll und ganz an. Deshalb ist es weiterhin ein Hauptziel unserer Strategie, Dienstanbieter dabei zu unterstützen, die nötige Agilität und betriebliche Einfachheit zu erzielen, die für zukünftige Netzwerke erforderlich sind", so Jerry Guo, CEO von Casa Systems. "Beim Excentis-Interoperabilitäts-Event konnten wir einen Blick in die Zukunft bieten, indem wir auf Standards basierende Distributed Access Architecture (DAA)-Interoperabilität mit einer vCCAP-Lösung vorführen konnten. Dies zeigt, wie einfach eine von sowohl DAA als auch vCCAP unterstützte Migration und Interoperabilität sein kann."

Casa führt derzeit vCCAP-Tests mit Top-Tier-Dienstanbietern durch, die daran interessiert sind, ihre Netzwerke weiter zu entwickeln und ihren Abonnenten bessere Breitbanderfahrungen zu bieten.

Über Casa Systems, Inc.

Casa Systems, Inc. (NASDAQ:CASA) stellt konvergierte Breitband-Technologielösungen bereit, die Mobil-, Kabel- und Festnetz-Dienstanbietern ermöglichen, der wachsenden Nachfrage nach Gigabit-Bandbreite und Diensten gerecht zu werden. Unsere Suite verteilter und virtualisierter Lösungen für Fest- und Mobil-5G-Ultra-Broadband-Netzwerke sind ganz auf Leistung, Flexibilität und Skalierung angelegt. Casa hat seine Produkte kommerziell bereits in mehr als 70 Ländern bereitgestellt und beliefert mehr als 450 Tier-1- und regionale Dienstanbieter weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.casa-systems.com (http://www.casa-systems.com/).

