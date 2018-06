Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Compugroup auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die erhöhte Erstausstattungspauschale für die Telematikinfrastruktur in Arztpraxen werde die Nachfrage steigern, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bis dato verfüge nur die Compugroup über einen zugelassenen Konnektor./ag/la Datum der Analyse: 01.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2018-06-01/14:36

ISIN: DE0005437305