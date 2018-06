Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag zu Handelsbeginn deutlich gefallen. Ein starker US-Arbeitsmarktbericht lastete auf den Festverzinslichen.

Im Mai ist die Beschäftigung stärker als erwartet gestiegen und die Arbeitslosenquote auf den niedrigsten Stand seit 18 Jahren gefallen. Zudem sind die Löhne stärker als erwartet gestiegen, wie aus dem monatlichen Arbeitsmarktbericht der Regierung hervorgeht. Die US-Notenbank Fed hat zuletzt besonders auf die Lohnentwicklung geachtet.

"Insgesamt ergibt sich aus den Daten ein robustes Bild vom US-Arbeitsmarkt, sodass die US-amerikanische Notenbank an der Politik gradueller Leitzinserhöhungen festhalten kann", kommentierte Patrick Boldt, Devisenexperte von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Auch die Entspannung am italienischen Anleihemarkt hat die US-Anleihen etwas belastet. Die Aussicht auf eine neue Regierung in Italien hat für eine gestiegene Risikoneigung gesorgt. Nach drei Monaten mit politischem Chaos soll die Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega am Nachmittag in Rom vereidigt werden. Die Finanzmärkte reagierten nach den Turbulenzen der vergangenen Tage erleichtert. Eine Neuwahl ist damit vorerst abgewendet. Die als sicher geltenden US-Staatsanleihen waren daher weniger gefragt.

Zweijährige Anleihen fielen um 3/32 Punkte auf 100 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,48 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 9/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,757 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen verloren 16/32 Punkte auf 99 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,919 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 25/32 Punkte auf 101 3/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 3,067 Prozent./jsl/bgf/jha/

