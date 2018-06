Liebe Trader,

Seit dem finalen Rücksetzer Ende 2017 auf das Niveau von 8,86 US-Dollar, befindet sich die A&F-Aktie übergeordnet in einer sauberen Aufwärtsbewegung. Um den Widerstand von 23,53 US-Dollar zu überwunden, brauchte die Aktie nach dem ersten Anlauf im Januar, einen zweiten im März und schließlich einen dritten im April. Daraufhin stieg die Aktie auf ein aktuelles Jahreshoch von 29,20 US-Dollar an. Wegen einer nachfolgenden Korrekturbewegung steht das Wertpapier aktuell wieder kurz vor der Unterstützung von 23,53 US-Dollar. Ein Kaufsignal könnte aber schon aktiviert worden sein: Ganz frisch kam die Meldung über die aktuellen Quartalszahlen herein, vorbörslich notiert die Aktie bereits um 7,97 Prozent bei 25,75 US-Dollar im Plus!

Long-Chance:

Von der positiven Resonanz unter den Anlegern können erst Kursziele zunächst an dem Jahreshoch von 29,20 US-Dollar abgeleitet werden. Darüber hinaus sind sogar neue Jahreshochs bei etwa 32,00 US-Dollar durchaus möglich! Eine Verlustbegrenzung ist aber vorerst noch knapp unter dem Supportbereich von 23,53 US-Dollar anzusetzen. Sollte ein Rücksetzer unter das Stop-Niveau erfolgen, müssen Investoren der A&F Aktie mit weiteren Verlusten bis etwa 20,00 US-Dollar rechnen.

Einstieg per Market-Buy-Order: 23,85 US-Dollar

Kursziel: 29,20 / 32,00 US-Dollar

Stop: < 23,53 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 0,33 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:

Tageschart:

Abercrombie & Fitch; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 23,85 US-Dollar; 15:05 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

