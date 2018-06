Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 108 auf 103 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Sami Taipalus begründete das neue Ziel in einer am Freitag vorliegenden Studie unter anderem mit dem Einfluss von Kapitalmaßnahmen auf die Liquidität des Schweizer Rückversicherers. Zudem berücksichtigte Taipalus die jüngsten Marktbewegungen und seine geänderten Gewinnerwartungen. Darüber hinaus sei die Preismacht in der Branche aktuell eher gering./la/bek Datum der Analyse: 31.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2018-06-01/15:58

ISIN: CH0126881561