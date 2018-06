NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität der US-Industrie ist im Mai schwächer als im Vormonat gewachsen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank in zweiter Veröffentlichung auf 56,4 (April: 56,5) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 56,8 Punkte prognostiziert. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 56,6 genannt worden. Indexstände von über 50 Punkten signalisieren ein Wachstum des Sektors.

June 01, 2018

