Das Auf und Ab im DAX geht weiter - versöhnlicher Wochenabschluss

Angesichts der Erleichterung über die anstehende Regierungsbildung in Italien vergaßen Anleger heute das Thema Handelsstreit mit den USA. Allerdings ist die Ruhe trügerisch.

Das war heute los. Der DAX kletterte am heutigen Freitag um mehr als 1 Prozent in die Höhe. Das Thema Handelsstreit dürfte jedoch aufgrund der erwarteten Reaktionen der EU auf die Strafzölle auf US-Stahl- und Aluminiumimporte auf der Tagesordnung bleiben. Zudem bleibt die Frage, welche konkreten Schritte die kommende italienische Regierung unternehmen wird und wie die Märkte reagieren werden. Auf die neuesten US-Arbeitsmarktdaten reagierten Anleger heute positiv. Laut Angaben des US-Arbeitsministeriums wurden im Mai 223.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Arbeitslosenquote sank auf 3,8 Prozent, den niedrigsten Wert seit 18 Jahren. Wenn die Notenbank Fed die Leitzinsen daher schneller anheben will, dürften Marktteilnehmer nicht so gelassen reagieren.

