Wochenrückblick KW22: Schwacher Mai im DAX - Zeitenwende bei der Deutschen Bank

Der Mai ist vorbei und damit auch einer der kürzesten Handelsmonate des Jahres - zumindest, wenn man die zahlreichen Feiertage berücksichtigt. Für den DAX war es letztlich ein verlorener Monat - er notiert fast unverändert. Dies lag aber vor allem an der schwachen Performance der letzten Handelswoche, die von zwei Themen überschattet wurde:

Trumps US-Strafzölle und die Italien-Krise. Letztere scheint sich durch die neuerliche Regierungsbildung und die Abwendung von Neuwahlen zumindest fürs erste in Lauf aufgelöst zu haben. Bei den Zöllen ist derweil das eingetreten, was schon lange befürchtet wurde. Es bleibt die Frage, wie es die deutsche Wirtschaft verkraftet. Das werden wir aber wohl schon in den nächsten Wochen erfahren.

Deutschland

Mit einem Kursminus von knapp 40 Prozent ist die Deutsche-Bank-Aktie im bisherigen Jahresverlauf der mit Abstand schlechteste DAX-Performer. Die italienische Regierungskrise und die Sorgen vor einem Italexit haben die Finanzwerte zusätzlich unter Druck gesetzt. Als hätte der deutsche Branchenprimus nicht auch so schon genug um die Ohren.

