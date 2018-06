Große Aktien, die für die Unruhe auf den großen Märkten sorgen und die Aktionäre mit massiven langfristigen Renditen belohnen, wie z. B. eBay (WKN:916529), kommen nicht jeden Tag, also sollten die Anleger in Erwägung ziehen, sie in ihr Portfolio aufzunehmen. Diese Motley Fool-Investoren denken, dass Roku (WKN:A2DW4X), Raven Industries (WKN:867419) und Foundation Medicine (WKN:A1W5NZ) in diese Gruppe fallen. Aber sollte an auch jetzt kaufen? Lies weiter, um mehr über diese Aktien zu erfahren und wie sie solche beneidenswerten Renditen erzielen könnten.. Dieser Markt ist 7 mal größer Rich Smitch über Roku: Ich muss zugeben, dass meine Erinnerung an 1998 - ...

