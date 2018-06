Jack Ma, Peng Lei und ein Team von sechzehn weiteren Partnern gründeten im Jahr 1999 Alibaba (WKN:A117ME) und sollten in den folgenden Jahren mit diesem Unternehmen den chinesischen Online-Handelsmarkt prägen und dominieren. Das Unternehmen wurde schließlich im September 2014 an die Börse gebracht und stellte einen Rekord für den weltweit größten Börsengang (IPO) mit einem Wert von rund 230 Milliarden Dollar zum Börsenschluss auf. Heute hat Alibaba eine Marktkapitalisierung von rund 500 Milliarden Dollar, und die Stärke seines Online-Einzelhandelsnetzes, die Dynamik im chinesischen E-Commerce und die Expansion in hoch dotierte Kategorien wie künstliche Intelligenz legen nahe, dass das Unternehmen noch ...

