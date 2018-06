Wegen US-Präsident Donald Trump hat der Künzelsauer Schrauben- und Befestigungstechnikkonzern Würth seine Investitionen in den USA gestrichen. Wie Firmenpatriarch Reinhold Würth im Interview mit "Bild am Sonntag" sagte, habe er persönlich dafür gesorgt. "Dort machen wir mit 1,8 Milliarden Euro 14 Prozent unseres Jahresumsatzes, trotzdem möchte ich das Engagement in Amerika nicht weiter vergrößern", sagte Würth. Grund sei die politisch unsichere Lage. "Wir warten mal ab, ob Präsident Trump wiedergewählt wird. Würth kehrt zurück, wenn er geht."/jsl

AXC0033 2018-06-03/14:43