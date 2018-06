Kiel (ots) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) spricht sich klar gegen ein Fahrverbot für Diesel-Pkw aus. "Unser Kabinett will kein Fahrverbot", sagt er im Gespräch mit den Kieler Nachrichten (Montagausgabe). Umweltminister Robert Habeck, der künftig von Kiel an die Spitze der Bundesgrünen wechselt, werde nach seinem Ausscheiden aus dem Kabinett "ein Abschiedsgeschenk bekommen", so Günther, dies werde aber "garantiert nicht ein Fahrverbot für Diesel-Autos sein".



Daniel Günther betont in dem Gespräch auch die Rolle der Rüstungsindustrie als zentral für Schleswig-Holstein. "Rüstungsindustrie ist kein Teufelszeug sondern wichtig für uns", sagt Günther der Zeitung. "Wir müssen alles tun, damit die Schlüsselindustrie bei uns in Deutschland bleibt."



Die Unternehmen im Norden müssten eine echte Chance im Wettbewerb mit oft staatlichen Rüstungsbetrieben auf europäischer Ebene bekommen. Günther: "Bundeswehraufträge müssen an unsere Werften gehen. Da muss man bei Schlüsselprojekten auch mal weniger europäisch und mehr national denken und handeln."



