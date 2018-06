Freiburg (ots) - Indem Gauland Holocaust und Weltkriegstote aufrechnet etwa gegen das Wirken Barbarossas, verharmlost er Rassenwahn und totalitäre Ideologie. So will Gauland den Boden bereiten für die Wiederkehr eines völkischen Nationalismus. http://mehr.bz/bof8338



