Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE BANK - Bei der Deutschen Bank gibt es im Moment jede Menge zu erklären. Deshalb lud Aufsichtsratschef Paul Achleitner für den vergangenen Freitagabend das Kontrollgremium der Deutschen Bank kurzfristig zu einer Telefonkonferenz ein. Der neue Vorstandschef Christian Sewing sollte erläutern, in welcher Verfassung das Institut ist nach der Einstufung durch die US-Aufseher als Problembank und der Verschlechterung der Bonitätsnote durch die Ratingagentur Standard & Poor's. Finanzkreisen zufolge versicherte Sewing dem Aufsichtsrat, wie schon in einem Brief an die rund 97.000 Mitarbeiter des Geldhauses, dass die Deutsche Bank trotz der Flut an schlechten Nachrichten und des Absturzes an der Börse die Lage im Griff habe. Auch aus Kreisen der Aufseher heißt es, dass es keine Zweifel an der Stabilität des Geldhauses gebe. Wichtige Investoren der Bank fürchten allerdings, dass vor allem das schlechtere Rating das Vertrauen der Kunden untergraben könnte. "Die Lage ist ernst und besorgniserregend", betont ein einflussreicher Großaktionär. (Handelsblatt S. 28/FAZ S. 23)

AXA - Der Versicherer Axa kündigt die Verträge mit lebenslanger Rente und bricht damit sein Leistungsversprechen. Es handelt sich um eine Unfall-Kombirente, die zwischen 2006 und 2010 verkauft wurde. Axa hat sich verrechnet, die Folgen tragen die Kunden. (SZ S. 15)

VOLKSWAGEN - Das Gemeinschaftsunternehmen FAW-Volkswagen will in China drei neue Werke eröffnen. Mit den Produktionsstätten in Qingdao, Tianjin und Foshan soll die Elektro-Offensive des Autobauers vorankommen. Außerdem sollen die angesagten Stadtgeländewagen (SUV) von den höheren Produktionskapazitäten profitieren, wie aus dem VW- Mitarbeitermagazin Inside hervorgeht. Die Volkswagen Group China will demnach in den kommenden sieben bis acht Jahren 40 lokal produzierte Autos mit Elektroantrieb auf den Markt bringen. (Welt S. 9)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2018 00:36 ET (04:36 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.