Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Iberdrola von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 6,60 auf 7,20 Euro angehoben. Der Markt übersehe das Wachstumspotenzial des spanischen Versorgers im Geschäft mit der Windkraft auf See, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2023 erhöht. Zudem habe die Aktie seit dem vergangenen Sommer rund 10 Prozent an Wert verloren, rechtfertigte er sein neues Anlagevotum./edh/gl

Datum der Analyse: 01.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN ES0144580Y14

AXC0048 2018-06-04/08:05