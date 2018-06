Zahlen, Zahlen, Zahlen: Einkaufsmanagerindizes, Industrie- und Handelsbilanzdaten - Wochenausblick!

In dieser Woche stehen am Dienstag zahlreiche Einkaufsmanagerindizes für verschiedene Regionen auf der Agenda, die als Frühindikatoren einen Einblick auf die künftige Wirtschaftsentwicklung geben können. Am Mittwoch rückt die US-Handelsbilanz in den Fokus, am Freitag sind es die Bilanzen für Deutschland, Japan und China. Verstreut über die Woche finden auch die Zahlen zur Industrie wie Auftragseingänge und Produktion große Beachtung.



Montag

Zu Wochenbeginn schauen Investoren um 11 Uhr auf die jüngsten Erzeugerpreise für die EU aus dem April. Am Nachmittag (16 Uhr) rücken die USA mit ihren Auftragseingängen für die Industrie beziehungsweise für langlebige Güter in den Fokus. Abends um 19 Uhr startet die Apple-Entwicklerkonferenz, die bis zum 8. Juni dauert.



Dienstag

In der Nacht zum Dienstag veröffentlicht China seinen Einkaufsmanagerindex Caixin für Dienstleistungen (Mai). Außerdem überprüft die Deutsche Börse die Zusammensetzung ihrer Indizes. Um 10 Uhr wird der Einkaufsmanagerindex (Mai) für die EU bekanntgegeben und fünf Minuten vorher wird der vergleichbare Index für Deutschland publiziert. Um 11 Uhr ist dann der Einzelhandelsumsatz in der EU für April an der Reihe. In den USA werden der Einkaufsmanagerindex (Dienstleistungen, Mai) um 15.45 Uhr und der ISM-Index (ebenfalls Dienstleistungen im Mai) um 16 Uhr präsentiert.



Mittwoch

Aus Europa sind heute keine nennenswerten Konjunkturdaten zu vermelden, in den USA wird die Handelsbilanz des Landes für den Monat April veröffentlicht. Das US-Energieministerium veröffentlicht um 16.30 Uhr seinen wöchentlichen Ölbericht.



Donnerstag

Um 8 Uhr steht die Veröffentlichung des Auftragseingangs (April) der deutschen Industrie an und um 11 Uhr das endgültige BIP für die EU im ersten Quartal. Um 14.30 Uhr schauen Anleger auf die wöchentlich veröffentlichten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA.



Freitag

Am Freitag sind die wichtigsten Termine am Morgen wie etwa die Zahlen aus dem April zur Handelsbilanz und zur Industrieproduktion hierzulande. Vorher stehen in der Früh die japanische und chinesische Handelsbilanz im Blick der Anleger, dazu das japanische BIP aus dem ersten Quartal.



