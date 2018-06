Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie von Wirecard nach einer Investorenveranstaltung in den USA von 145 auf 168 Euro angehoben und die Papiere auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Verunstaltung sorge für Optimismus, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Zahlungsabwickler dürfte in den kommenden Jahren ein organisches Umsatzwachstum von 25 Prozent aufrecht erhalten können. Moawalla erhöhte seine Gewinnschätzungen für die kommenden vier Jahre um bis zu 13 Prozent./gl/ag Datum der Analyse: 01.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-06-04/08:29

ISIN: DE0007472060