Moderne Bluttests wie QuantiFERON-TB jetzt für Patienten von 2 bis 18 Jahren empfohlen

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute bekannt, dass es die neuen Leitlinien der American Academy of Pediatrics (AAP) begrüßt, die ein Screening auf eine latente Tuberkulose (TB)-Infektion bei Kinder mit erhöhtem Risiko bereits ab einem Alter von 2 Jahren empfiehlt. In den AAP-Leitlinien finden sich Empfehlungen für Tests zur Bestimmung der Interferon-gamma-Freisetzung (Interferon Gamma Release Assays, IGRA). In diese Kategorie fallen auch die QIAGEN-Tests QuantiFERON-TB Gold (QFT) und QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus). Die neuen Standards wurden am 1. Juniim Red Book 2018 Report of the Committee on Infectious Diseases - der Fachgesellschaft veröffentlicht.

Die pädiatrischen Leitlinien werden in einer Zeit herausgegeben, in der Behörden in aller Welt dem Screening auf latente TB im Rahmen der Bemühungen um eine weltweite Kontrolle der Tuberkulose vermehrte Bedeutung beimessen. So billigte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor kurzem die Verwendung von IGRA zur Diagnostik der latenten TB-Infektion und erwähnte QuantiFERON-TB Gold als einen von zwei empfohlenen Alternativen zu Tuberkulin-Hauttests (TSTs) in der Liste der wesentlichen Diagnostika (Essential Diagnostics List). Ab 1. Oktober 2018 werden die Centers for Disease Control (CDC) in den USA einen von der FDA zugelassenen IGRA-Test für das Tuberkulose-Screening vorschreiben und die Verwendung des Tuberkulin-Hauttests für das Einwanderungs-Screening nicht länger erlauben. Dies gilt auch für Kinder unter 5 Jahren. Weitere Organisationen haben ebenfalls ihre Empfehlungen ausgeweitet.

"Wir freuen uns, dass die American Academy of Pediatrics ihr Schwellenalter für die Verwendung von IGRA-Tests gesenkt hat. Darin spiegelt sich wider, dass weltweit Experten auf dem Gebiet der TB-Kontrolle den Wert einer Verwendung des genauesten verfügbaren Tests anerkennen. Im Rahmen der umfassenden Anstrengungen, diese lebensbedrohlich Krankheit auszurotten, kann eine latente TB-Infektion bei Personen mit erhöhtem Risiko nachgewiesen und behandelt werden, um ein Fortschreiten zu einer aktiven Tuberkulose zu verhindern", so Dr. Masae Kawamura, M.D., Senior Director, TB Medical and Scientific Affairs, bei QIAGEN.

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier

Weitere Informationen über die QuantiFERON-TB-Tests und Tuberkulose-Kontrolle finden Sie unter www.quantiferon.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180603005173/de/

Contacts:

QIAGEN

Investor Relations

John Gilardi, +49 2103 29 11711

ir@QIAGEN.com

oder

Public Relations

Robert Reitze, +49 2103 29 11676

pr@QIAGEN.com