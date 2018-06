Das Papier von Wirecard kennt derzeit nur einen Weg: Aufwärts! Aktuell schraubt sich das Papier des Zahlungsdienstleisters von Allzeithoch zu Allzeithoch - in der 1-Jahres-Betrachtung können sich Wirecard-Aktionäre über einen Kursgewinn in Höhe von 121% freuen. Punktlich zum Start in die neue Woche geht es auf ein neues Allzeithoch. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat...

Den vollständigen Artikel lesen ...