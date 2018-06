Mainfirst hat Hannover Rück nach einer Informationsveranstaltung von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 112 auf 125 Euro angehoben. Analyst Rene Locher zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie nun optimistischer für den Rückversicherer und hob seine Gewinnschätzungen um durchschnittlich 9 Prozent an. Der Bewertungsaufschlag der Aktie zur Branche sei angesichts der guten operativen Entwicklung durchaus gerechtfertigt./ag/gl

Datum der Analyse: 04.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008402215

AXC0062 2018-06-04/08:44