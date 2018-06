FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

WB8 XFRA US95709T1007 WESTAR ENER. DL 5

XOU XFRA US83408W1036 SOHU.COM INC. DL -,01

GPG XFRA US3911641005 GREAT PLAINS ENERGY INC

XDH XFRA KYG9827V1068 XINGDA INTL HLDGS HD -,10

SMZ1 XFRA KYG8167W1380 SINO BIOPH.SUBDIV.HD-,025

QGI XFRA ID1000099807 MITRA ADIPERKASA RP 500

HUA XFRA ES0142090317 OBRASCON INH. EO 0,60

2NN XFRA NL0010773842 NN GROUP NV EO -,12

P6Z XFRA CH0118530366 PEACH PROPERTY GROUP SF1

FM1 XFRA US30555Q1085 FAIRMO.SANTR.HLDGS DL-,01

JZH XFRA US01861G1004 ALLIANCE HLDGS GROUP L.P.

XFRA US47010C2017 JAGUAR HEALTH DL-,0001