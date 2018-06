Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für National Grid von 850 auf 865 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mark Freshney begründete sein neues Kursziel mit dem gestiegenen Vermögensbestand des britischen Versorgers in den USA. Wegen des Verkaufs des verbliebenen Cadent-Anteils habe er seine Gewinnprognose (EPS) für 2020 jedoch um 6 Prozent reduziert, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/tav

Datum der Analyse: 04.06.2018

ISIN GB00BDR05C01

AXC0067 2018-06-04/09:00