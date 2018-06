Die amerikanische Baumarktkette Lowe's Companies Inc. (ISIN: US5486611073, NYSE: LOW) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 48 US-Cents je Anteilsschein auszahlen. Gegenüber dem letzten Quartal (41 Cents) ist dies eine Anhebung um 17 Prozent. Seit dem Börsengang im Jahr 1961 hat der Konkurrent von Home Depot jedes Jahr eine Dividende ausbezahlt. Die nächste Dividendenzahlung erfolgt am 8. August 2018 (Record ...

