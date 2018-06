Hier geht's zum Video

Der deutsche Leitindex hat eine schwache Handelswoche hinter sich. Insgesamt ging es um 1,7 Prozent nach unten. Und das obwohl der DAX am Freitag mit einem Plus von knapp einem Prozent eine starke Performance hingelegt hatte. Marktidee: Nasdaq 100 Der Nasdaq 100 bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Am 13. März dieses Jahres markierte er ein Allzeithoch. Danach setzte eine Korrekturbewegung ein. Jetzt wird es charttechnisch richtig spannend. Der Nasdaq 100 schaffte den Sprung über einen wichtigen Widerstand.