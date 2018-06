Original-Research: ABO Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Wind AG

Unternehmen: ABO Wind AG

ISIN: DE0005760029

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 04.06.2018

Kursziel: 20,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN:

DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 20,00.

Zusammenfassung:

ABO Wind hat das Jahr 2017 erneut mit einem Rekordgewinn abgeschlossen und

damit das bereits sehr erfolgreiche Vorjahresergebnis leicht übertroffen.

Dies ist insbesondere auf das starke internationale Geschäft

zurückzuführen, das erstmals mehr als die Hälfte zum Gesamtumsatz beitrug.

Für 2018 erwartet das Unternehmen ein Nettoergebnis, das im Jahresmittel

der letzten vier Jahre liegen sollte. Dieser Durchschnitt beträgt EUR11,7

Mio. und liegt damit im Bereich unserer Schätzung für 2018E (EUR11,3 Mio.).

Auch nach den zwei Ausnahmejahren 2016 & 2017 sollte die Profitabilität

damit hoch bleiben (Nettorendite 2018E: 8,4%). Die konsequent weiter

verfolgte internationale Expansion und die Erweiterung des Geschäftsmodells

um Photovoltaik dürften in den nächsten Jahren die wesentlichen

Wachstumstreiber sein. Das Unternehmen bleibt mit einem 2018E

EV/EBIT-Multiplikator von 6 sehr attraktiv bewertet. Wir bekräftigen unsere

Kaufempfehlung und das Kursziel von EUR20,00. Das Kurspotenzial liegt damit

bei 50%.

First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Wind AG

(ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and maintained his EUR 20.00 price target.

ABO Wind closed FY 2017 with a record profit again slightly exceeding the

already very good prior-year result. This is in particular due to strong

international business which accounted for more than half of total sales

for the first time. For 2018, the company expects a net result at the

average level of the last four years. This average is EUR11.7m, which is in

line with our estimate for 2018E (EUR11.3m). Even after the two exceptional

years 2016 & 2017 profitability should remain high (net margin 2018E:

8.4%). The consistent pursuit of international expansion and the broadening

of the business model to include photovoltaics should be the main growth

drivers in the coming years. The company remains very attractively valued

at a 2018E EV/EBIT multiplier of 6x. We confirm our Buy recommendation and

the EUR20.00 price target. The upside potential is 50%.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16551.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN DE0005760029

AXC0072 2018-06-04/09:21