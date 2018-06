Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die AKtien des Finanzdienstleisters Hypoport von 165 auf 174 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas verwies in einer am Montag vorliegenden Studie unter anderem auf das starke Wachstum in allen Segmenten im ersten Quartal. Hinzu kämen der wertsteigernde Einfluss von zwei beträchtlichen Zukäufen und das erfreuliche Feedback von der jüngsten Informationsveranstaltung des Unternehmens./la/gl Datum der Analyse: 01.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2018-06-04/09:29

ISIN: DE0005493365