- Durchschnittlicher Heizölpreis seit Januar 2016 um 67 Prozent gestiegen - Gas ist im gleichen Zeitraum neun Prozent günstiger geworden



Der Heizölpreis steigt weiter. Seit Januar 2016 sind die durchschnittlichen Heizölkosten um 67 Prozent gestiegen. Im Mai 2018 zahlten Verbraucher für 2.000 Liter Heizöl 1.387 Euro - ähnlich teuer war es zuletzt im November 2014 (1.453 Euro).



Zuletzt trieben die Sanktionen gegen Venezuela und der Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran den Ölpreis nach oben. Gleichzeitig fiel der Euro aufgrund der politischen Krisen in Italien und Spanien auf ein Jahrestief gegenüber dem Dollar. Die Ankündigung Russlands und Saudi-Arabiens, künftig wieder mehr Öl fördern zu wollen, wirkt sich - wenn überhaupt - frühestens im Juni positiv auf den durchschnittlichen Heizölpreis aus.*)



Gaspreise seit Januar 2016 um neun Prozent gesunken



Während der Heizölpreis steigt, wird Gas immer günstiger. Seit Januar 2016 ist der CHECK24-Gaspreisindex um neun Prozent gesunken. Verbraucher zahlten im Mai 2018 weniger für Gas als für Heizöl. 20.000 kWh Gas kosteten im Durchschnitt 1.174 Euro, für eine vergleichbare Menge Heizöl wurden 1.387 Euro fällig.



"Trotz sinkender Gaspreise war der Wechsel selten so lukrativ wie heute", sagt Dr. Oliver Bohr, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Verbraucher zahlen bei Alternativanbietern aktuell rund ein Drittel weniger als in der teuren Grundversorgung."



Anbieterwettbewerb senkt Gaspreis - Gesamtersparnis von 170 Mio. Euro im Jahr



Seit 2014 unterschreiten die Tarife der Alternativanbieter die allgemeine Preisentwicklung deutlich. Der intensive Wettbewerb unter den Anbietern führt zu sinkenden Gaspreisen. So sparten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt 170 Mio. Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).**)



Verbraucher, die Fragen zu ihrem Gastarif haben, erhalten bei den CHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Energieverträge sehen und verwalten Kunden im Energiecenter.



*)Quellen: HeizOel24.de (http://ots.de/NWXjm0; 01.06.2018); FAZ (http://ots.de/FL4AjH; 01.06.2018) **)Die vollständige Studie der WIK-Consult unter: http://ots.de/MVzmry



