Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Generali von 19,00 auf 17,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des jüngsten Ausverkaufs an den italienischen Finanzmärkten dürfte der Versicherer zum Jahresende überschüssiges Kapital ausweisen, schrieb Analyst Mark Cathcart in einer am Montag vorliegenden Studie. Selbst bei einer tiefgehenden Krise der Eurozone dürfte Generali eine Dividende zahlen können. Allerdings habe er seine Risikoprämie erhöht, schrieb der Experte zum neuen Kursziel./gl/stw Datum der Analyse: 04.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2018-06-04/10:04

ISIN: IT0000062072