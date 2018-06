Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 04.06.2018

Kursziel: 28,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 4.12.2017 Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:

DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 28,00.

Zusammenfassung:

2G Energy hat Q1-Zahlen veröffentlicht, die unseren Erwartungen im

Wesentlichen entsprochen haben. Der Umsatz stieg um 4% auf EUR31,5 Mio. und

die Gesamtleistung sogar zweistellig (+12%) auf EUR42,3 Mio. Beim EBIT

erreichte 2G eine Verbesserung um EUR0,9 Mio. auf EUR0,4 Mio. Der

Auftragseingang war auch im April stark (EUR12,5 Mio., +30% J/J) und setzt

damit die positive Entwicklung beim Auftragseingang aus dem ersten Quartal

(EUR54,7 Mio., +90% J/J) fort. Wir betrachten die Q1-Zahlen als Bestätigung

unserer Einschätzung, dass 2G dieses Jahr profitabel wächst und

unterstellen weiterhin einen EBIT-Anstieg von 27% J/J. Wir bekräftigen

unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von EUR28,00.

