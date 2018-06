Bullen in den USA bleiben am Ball – DAX schwächelt

Der Markt bleibt bullischDas Thema Italien und vor allem auch das wieder aufgekeimte Pulverfass rund um mögliche weitere Strafzölle, hat in der vorigen Woche vor allem die europäischen Märkte hart getroffen. Während der DAX bereits wieder einen Gang zurückschalten musste, zeigten sich die US-Indizes weiterhin sehr stark. Führend waren hier wieder einmal Technologieaktien und so konnte vor allem der Nasdaq überzeugen. Hier stehen die Ampeln auch weiterhin auf Grün. Wie es an den Weltmärkten weitergeht, besprechen wir wie immer in der heutigen Vidoeanalyse.Weitere Videos, Analysen, so wir Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform www.ratgeberGELD.at