Liebe Trader,

Seit Anfang November 2016 befindet sich Cancom, mit Blick aufs große Ganze, in einem langfristigen Aufwärtstrend. Dieser brachte die Aktie am 07. Mai 2018 auf ein Allzeithoch von 105,20 Euro. Danach musste das Wertpapier einen relativ kurzfristigen Abverkauf hinnehmen und schwenkte in eine Korrekturbewegung über. Mit dieser setzte der Wert am 17. Mai bei einem Jahrestief bei 88,05 Euro auf, wovon sich der Anbieter von IT-Infrastruktur aber wieder erholen konnte. In der Handelsspanne von Mai bis Juni konnte der Kursverlauf als bullische Flagge eingeordnet werden und steht im heutigen Handel kurz vor dem Ausbruch über die obere Kante dieser Flagge. Sollte das passieren, wird ein unmittelbares Kaufsignal ausgelöst!

Long-Chance:

Wenn die Formation der bullischen Flagge aufgeht und eine dynamische Auflösung zur Oberseite gelingt, können Kursziele zunächst bei 115,00 abgeleitet werden. Darüber hinaus bestünde sogar das Potenzial auf etwa 130,00 Euro! Ein Long-Einstieg sollte aber noch mit einem nachhaltigen Kursanstieg über 96,75 Euro per Tagesschlusskurs bestätigt werden, um das Risiko eines Rückfalls der Aktie zu vermeiden. Eine Verlustbegrenzung ist vorerst noch knapp unter 93,65 Euro anzusetzen. Sollte die Cancom-Aktie von dort noch weiter fallen, müssen Investoren mit weiteren Verlusten bis auf etwa 75,00 Euro rechnen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 97,00 Euro

Kursziel: 115,00 / 130,00 Euro

Stop: < 93,65 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,35 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:

Tageschart:

Cancom; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 96,45 Euro; 11:40 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

