Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe auf dem jährlichen Fachkongresses Asco neue Studiendaten für zwei Therapien zur Behandlung von Blutkrebs präsentiert und damit bereits die zuvor vorgestellten, starken Ergebnisse bestätigt, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichzeitig sieht Vosser die Chancen des Krebsmedikament Tecentriq bei einer bestimmten Lungenkrebsform als begrenzt an, nachdem der Wettbewerber Merck & Co auf dem Kongress Daten zu einem Konkurrenzprodukt zu Tecentriq vorgestellt hatte./la/tav Datum der Analyse: 04.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2018-06-04/12:10

ISIN: CH0012032048