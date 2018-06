Insgesamt lässt sich seit einigen Jahren in der Sixt Leasing-Aktie eine seitwärts gerichtete Handelsspanne zwischen 14,00 und knapp 24,00 Euro beschreiben, das letzte markante Hoch wurde bei 23,42 Euro im Oktober 2017 gesetzt. Anschließend ging das Wertpapier in eine Korrektur über und setzte bis Mitte März auf ein Kursniveau von 15,38 Euro zurück. Seitdem beherrscht jedoch wieder eine Erholungsbewegung das Kursgeschehen in den Wertpapier, wodurch bereits der letzte Abwärtstrend überwunden werden konnte.

Aktien nimmt Jahreshochs ins Visier

Der markante Befreiungsschlag mit einer großen weißen Wochenkerze aus Anfang April hat der Aktie einen weiteren Zulauf von Käufern beschert und das Papier auf ein Verlaufshoch von 19,28 Euro aufwärts gedrückt. Nach einer dreiwöchigen Korrekturbewegung startete Sixt Leasing durchaus freundlichen n diese Handelswoche und bewegt sich nun mit großen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...