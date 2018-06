Advanced Blockchain AG: Advanced Blockchain AG geht Partnerschaft mit COTI ein und investiert in das COTI-Projekt DGAP-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kooperation Advanced Blockchain AG: Advanced Blockchain AG geht Partnerschaft mit COTI ein und investiert in das COTI-Projekt 04.06.2018 / 12:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ziel der Advanced Blockchain AG (ISIN DE000A0M93V6) ist, das große Potenzial der Distributed Ledger Technologie (DLT, der Oberbegriff für Blockchaintechnologie) für Anwendungen in der realen Welt zu nutzen. Zu diesem Zweck kooperiert die Advanced Blockchain AG zusammen mit der nakamo.to GmbH mit dem COTI-Projekt ( www.coti.io), welches technologisch auf der Weiterentwicklung der Blockchain, einem Directed Acyclic Graph (DAG) basiert. Durch ein Investment hat sich die Gesellschaft zudem an dem COTI-Projekt beteiligt. "Mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung sehen wir im COTI-Projekt ein großes Potenzial. Wir sind begeistert, tiefer in ihr Protokoll einzutauchen, da wir glauben, dass das DAG-basierte DLT ein neues Zeitalter der DLT-Technologie einläuten wird. Gemeinsam werden wir die Implementierung des Protokolls in der Realwirtschaft untersuchen", so Michael Geike, Vorstand der Advanced Blockchain AG Die Advanced Blockchain AG untersucht Directed Acyclic Graph (DAG) -basierte DLT mit dem Ziel die klassische Blockchain zu erweitern oder zukünftig ganz zu ersetzen, dies führte unter anderem dazu, das peaq-Projekt zu initiieren. Im Rahmen ihrer Forschung für das peaq-Projekt arbeitet die Advanced Blockchain AG mit COTI zusammen, einem der wenigen Projekte, die mit DAG-basierten DLTs arbeiten, um das Wissen und Verständnis für die Technologie weiter zu verfeinern. "Unser Geschäft konzentriert sich auf innovative DLTs, und COTI war eine perfekte Ergänzung. Unser Team betrachtet COTI als globale Technologielösung, basierend auf seiner skalierbaren und effizienten DAG-Struktur. nakamo.to wird COTI bei der Entwicklung seiner Marketing-Services unterstützen, da es ein Zahlungsnetzwerk für Unternehmen und Menschen weltweit implementiert. Wir sind stolz auf unsere Zusammenarbeit und freuen uns, was unsere gemeinsamen Kräfte erreichen können", Robert A. Küfner, Geschäftsführer der nakamo.to GmbH COTI, kurz für die "Currency of the Internet", ist ein FinTech-Unternehmen, das am besten für die Entwicklung von Trustchain bekannt ist. Trustchain ist ein einzigartiges Basis-Protokoll mit FinTech-Anwendungsschichten, das darauf abzielt, die Probleme der Zahlungsindustrie zu lösen. Die Trustchain basiert auf einem Directed Acyclic Graph (DAG), einem skalierbaren und blocklosen Protokoll, das von jeder Branche verwendet werden kann, die einen hohen Datendurchsatz und eine hohe Vertrauenswürdigkeit benötigt, wie zum Beispiel der Zahlungsbereich. "COTI expandiert, und die Partnerschaften mit nakamo.to und Advanced Blockchain AG sind dafür repräsentativ. Während wir uns weiterhin mit hochmodernen F & E-Verfahren zum Aufbau der Trustchain beschäftigen, werden wir auch damit beginnen, an der Integration des COTI-Protokolls in Unternehmen zu arbeiten. Das COTI-Protokoll wird schließlich zu einer Plattform, auf der Unternehmen unzählige weitere Apps jenseits des Anwendungsfalls für Zahlungen erstellen können. nakamo.to und Advanced Blockchain AG werden COTI nicht nur technologisch voranbringen, sondern auch einen wertvollen Zugang zur europäischen Crypto-Community bieten. Sie sind beide in der Kryptowelt gut etabliert und wir sind stolz darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten", so Shahaf Bar-Geffen, CEO von COTI Trustchain enthält außerdem einen neuartigen Behavioural-Trust-Scoring-Algorithmus und ein dezentrales POS-System zur Beilegung von Differenzen zwischen Netzwerkteilnehmern. COTI wird außerdem ein komplettes Zahlungssystem einführen, bestehend aus dem COTI-Coin, einer Wallet, einer Debitkarte und einer Kryptobörse. Indem es das Beste aus traditionellen Zahlungen mit den besten Kryptowährungen in Einklang bringt, plant COTI, die Masseneinführung von digitalen Währungen anzuführen. Über die Advanced Blockchain AG Die Advanced Blockchain AG ist ein in Berlin ansässiges börsennotiertes Unternehmen, das sich auf Beratung sowie Design, Entwicklung und Implementierung von DLT-Software (Distributed Ledger Technologie) für Unternehmen und deren Betriebe, Produkte und Dienstleistungen konzentriert. Über die Advanced Blockchain AG Die Advanced Blockchain AG ist ein in Berlin ansässiges börsennotiertes Unternehmen, das sich auf Beratung sowie Design, Entwicklung und Implementierung von DLT-Software (Distributed Ledger Technologie) für Unternehmen und deren Betriebe, Produkte und Dienstleistungen konzentriert. Das Expertenteam der Advanced Blockchain AG unterstützt Unternehmen aus verschiedenen Branchen dabei, den Sprung in die Welt von DLT zu unternehmen und die immensen Möglichkeiten der neuartigen Technologie zu nutzen. Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG erhalten Sie unter www.advancedblockchain.com oder folgen Sie uns auf Twitter. 04.06.2018 Sprache: Deutsch Unternehmen: Advanced Blockchain AG Chausseestraße 86 10115 Berlin Deutschland ISIN: DE000A0M93V6 WKN: A0M93V Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

