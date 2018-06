Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Dialog Semiconductor von 20,50 auf 16,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. "Scheibchenweise wird das Bild klarer - zum Nachteil von Dialog" schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bezog sich damit auf die vom Großkunden Apple gekürzte Bestellung von Power-Management-Chips (PMIC). Dass Apple bereits 2018 auf die Bremse trete, komme überraschend früh. Nach dem Kursrutsch notierten Dialog-Papiere aber unter dem Buchwert und das Unternehmen sei auf diesem Niveau ein Übernahmekandidat, so der Experte./ag/gl Datum der Analyse: 04.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2018-06-04/12:31

ISIN: GB0059822006