Die Heizölpreise sind durchschnittlich 0,5 Cent bzw. Rappen je Liter niedriger in die neue Woche gestartet. Bereits am Freitag gab es Abschläge bei den Rohölnotierungen in London und New York, die sich am heutigen Montag in den Inlandsnotierungen niederschlagen. Damit gestalten sich die Einkaufskonditionen für Heizöl etwas freundlicher als zuletzt. Insgesamt bleiben die Abschläge aber in kosmetischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...