Der Goldpreis macht derzeit wenig Freude. Doch schon bald könnte es Unterstüzung geben, denn die Federal Reserve plant die nächste Zinserhöhung. Die Zahlen sprechen für steigende Unzenpreise.

Aktuell kein "sicherer Hafen"

Fast schon langweilig ist das, was beim Goldpreis dieser Tage passiert. Während die US-Handelspolitik immmer aggressiver wird, kann der "sichere Hafen" Gold davon nicht profitieren. Der Unzenpreis notiert am heutigen Montag wieder unter 1.300 Dollar. Am Freitag hatten unter anderem gute Konjunkturdaten in den USA für einen erneuten Fall unter die runde Marke gesorgt. Der Arbeitsmarktbericht fiel positiv aus; im Mai wurden deutlich mehr Stellen geschaffen als in den Monaten zuvor. Die Arbeitslosenquote ist auf ein neues Tief gefallen. Zudem sind die Löhne stärker als erwartet gestiegen.

Kommt Hilfe von der Fed?

Interessant ist daher, was nach der für kommende Woche angesetzten Notenbanksitzung passieren wird. Denn mit höheren Löhnen steigen auch die Inflationsrisiken. Die Federal Reserve dürfte sich in ihrem Zinserhöhungszyklus ...

