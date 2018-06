Die Internationale Energie Agentur (IEA) rechnet mit einem anhaltend rasanten Wachstum der Elektroautoindustrie. Die Nachfrage nach den sogenannten Batteriemetallen wie Lithium, Kobalt, Kupfer oder Nickel werde stark zulegen. China befinde sich derzeit klar in der Pole Position.

Ein Markt im Wachstumsrausch

So langsam rüstet die Autowelt für den Sprung in die elektrifizierte Zukunft. Schon jetzt ist das Wachstum der Branche in diesem Bereich rasant. Der Bestand an Elektro- und Hybridfahrzeugen ist deutlich gestiegen. Ende 2017 wurde die 3 Millionen-Marke genommen, wie die Internationale Energie Agentur in ihrem jährlichen Report berichtet (zum kompletten Global EV Outlook 2018). Das entspricht einem Plus von 59 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Etwa 40 Prozent dieser Pkw fahren derzeit zwischen Hongkong und der Shenyang herum. Die Volksrepublik China hat aber beim Wachstum noch einmal anziehen können. Mehr als die Hälfte der globalen Verkäufe im vergangenen Jahr landeten im Reich der Mitte. Dort - dem größte Automarkt der Welt - beträgt der Anteil an Elektro- und Hybridfahrzeugen inzwischen 2,2 Prozent am gesamten Fahrzeugmarkt. Die IEA rechnet damit, dass diese Wachstumsdynamik anhält. Bis Ende des Jahrzehnts soll sich der weltweite Bestand auf dann 13 Millionen Fahrzeuge mehr als verdreifachen. Die längerfristige Prognose der in Parise ansässigen Organisation sieht bis 2030 ein durchschittliches, jährliches Wachstum von 24 Prozent. Neben Autos sind auch Busse und Elektro-Zweiräder im Kommen. 2017 wurden etwa 100.000 Elektro-Busse verkauft, der globale Bestand liegt bei 370.000. Dazu kommen rund 30 ...

