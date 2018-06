Liebe Trader,

Übergeordnet befindet sich die EasyJet-Aktie seit ca. Ende 2016 in einem intakten Aufwärtstrend. Dieser brachte den Kurs Anfang 2018 an einen Widerstandsbereich am EMA 50, bei etwa 1.671,97 GBp. Dort brauchte sie vier Anläufe, um diesen zur Oberseite zu durchbrechen. Daraufhin konnte das Wertpapier in der letzten Handelswoche sogar über den nächsten Widerstand aus 2015, bei 1.770,00 GBp hinauswachsen. Die Fluggesellschaft musste danach eine kurzfristige Korrekturbewegung hinnehmen, welche jedoch nicht unter den Support bei 1.700,00 GBp fiel und somit stabil geblieben ist. Mit der heutigen, grünen Tageskerze gelingt die Fortsetzung einer Erholung und löste zugleich ein Kaufsignal aus!

Long-Chance:

Aufgrund der charttechnisch positiven Ausgangslage von EasyJet, können Kursziele zunächst an dem Jahreshoch aus 2015, bei 1.846,00 GBp abgeleitet werden. Darüber hinaus besteht sogar das Potenzial, die Allzeithochs bei 1.927,00 GBp zu erreichen und womöglich neue Rekordhochs zu etablieren! Das bleibt aber noch per Tagesschlusskurs abzuwarten. Eine Verlustbegrenzung ist aber vorerst noch knapp unter dem EMA 50, von aktuell 1671,95 GBp, anzusetzen. Bei einem Rücksetzer unter das Stop-Niveau, müssen Investoren hingegen mit weiteren Verlusten der EasyJet-Aktie bis auf ca. 1.600,00 GBp rechnen.

Einstieg per Market-Buy-Order: 1.767,50 GBp

Kursziel: 1.846,00 / 1.927,00 GBp

Stop: < 1.671,95 GBp

Risikogröße pro CFD: 95,55 GBp

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

Wochenchart:

Tageschart:

EasyJet; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 1.768,50 GBp; 13:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

