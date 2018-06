Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Koblenz (pta017/04.06.2018/13:35) - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat festgestellt, dass der verkürzte Abschluss der TC Unerhaltungselektronik Aktiengesellschaft, Koblenz, zum 30.06.2016 fehlerhaft ist:



Der verkürzte Abschluss enthält keine Angaben zu den einzelnen Posten der verkürzten Bilanz und der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung.



Dies verstösst gegen § 37w Absatz 3 Satz 1 WpHG a. F. ( § 115 Absatz 3 Satz 1 WpHG), wonach ein verkürzter Abschluss einen Anhang enthalten hat.



