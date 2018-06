Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Air France-KLM mit Blick auf das Beteiligungsinteresse von Accor auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,61 Euro belassen. Mit einem Minderheitsanteil an der Fluggesellschaft würde die Hotelkette ihre Wertschöpfungskette verlängern, schrieben die Analysten in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei der Airline würde derweil die Liste der Anteilseigner mit potenziell unterschiedlichen Interessen länger./gl/ajx Datum der Analyse: 04.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-06-04/14:51

ISIN: FR0000031122