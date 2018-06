Das Analysehaus Jefferies hat Michelin nach einer Investorenveranstaltung mit "Buy" und einem Kursziel von 135 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Diese habe ihn davon überzeugt, dass der Reifenhersteller von den positiven Branchentrends profitieren und sich in einem schwierigen Umfeld weiter gut schlagen werde, schrieb Analyst Ashik Kurian in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/ag Datum der Analyse: 03.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-06-04/15:12

ISIN: FR0000121261