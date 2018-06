Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Easyjet von 1560 auf 1915 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem Ausblick der Billigfluggesellschaft hob Analyst Anand Date in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzung für den diesjährigen Vorsteuergewinn an. Wichtiger sei allerdings, ab wann die Treibstoffkosten das Gewinnwachstum sichtbar beeinflussten./gl/ag Datum der Analyse: 04.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

