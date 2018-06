Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank nach einer Abstufung der Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) auf "Underweight" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Dies könnte es einigen Kunden erschweren, Geschäfte mit dem Geldhaus zu machen, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Montag vorliegenden Studie. Doch immerhin drohe in naher Zukunft wohl keine weitere Bonitätssenkung./gl/ajx Datum der Analyse: 01.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2018-06-04/15:14

ISIN: DE0005140008