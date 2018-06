Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-06-04 / 15:09 *Bayreuth, 04. Juni 2018. * Euler Hermes Rating überprüft gegenwärtig das Rating der SeniVita Sozial gGmbH (SVS) und hat es auf die Watchliste gesetzt. Hintergrund sind Verzögerungen bei der Feststellung des Jahresabschlusses der SVS wegen offener Fragen bezüglich der Bewertung der Beteiligungen und Finanzanlagen insbesondere der 100%-Tochtergesellschaft SeniVita Social Care GmbH (SSC). Derzeit laufen Gespräche mit potentiellen Partnern mit dem Ziel, der SSC in Zukunft eine stärkere Wachstumsdynamik zu ermöglichen, indem das Konzept der AltenPflege 5.0 auf weitere Einrichtungen übertragen wird. Die zuletzt verlustträchtige SSC hat nach Ansicht der Rating-Agentur maßgeblichen Einfluss auf die Bonitätseinschätzung der SeniVita Sozial gGmbH. Deshalb erachtet Euler Hermes Rating es als wesentlich, die Ergebnisse aus den Gesprächen mit den potentiellen Partnern über die zukünftige Ausrichtung der SSC in das Rating einfließen zu lassen. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: SeniVita Sozial gGmbH Schlagwort(e): Dienstleistungen 2018-06-04 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SeniVita Sozial gGmbH Parsifalstraße 31 95445 Bayreuth Deutschland Internet: www.senivita-sozial.de ISIN: DE000A1XFUZ2 WKN: A1XFUZ Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP-Media 692095 2018-06-04

