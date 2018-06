Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-06-04 / 15:27 *Personalberatung Robert Walters **ab sofort mit Niederlassung in Hamburg* Hamburg, 4. Juni 2018. Seit 2010 vermittelt die spezialisierte Personalberatung Robert Walters Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Am 1. Juni 2018 eröffnete sie ihre neue Niederlassung in Hamburg. Neben den Büros in Frankfurt am Main und Düsseldorf gibt es nun eine weitere Niederlassung in Hamburg [1]. Diese wird von Thomas Hoffmann, der über 13 Jahre Erfahrung in der Personalberatung verfügt, federführend geleitet. Ziel von Robert Walters ist, seinen Kunden und Kandidaten den besten Service zu bieten. Hierbei stehen vor allem Qualität, Integrität und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit im Fokus. Unternehmen und Bewerber profitieren von unserem provisionsunabhängigen Modell, bei dem sich die Berater ganz auf deren Bedürfnisse konzentrieren können. *Nick Dunnett, Geschäftsführer Robert Walters Deutschland & Schweiz: "*Neben Frankfurt und Düsseldorf ist Hamburg einer der wichtigsten Wirtschaftsstandorte in Deutschland und somit für uns der ideale Ort, um unser Geschäft in Deutschland weiter auszubauen." Besonders stark wächst die Nachfrage nach Fachkräften im Finanz- und Rechnungswesen. Hier stieg die Anzahl der Stellenanzeigen in Hamburg im 1. Quartal 2018 um 65 % im Vergleich zum Vorjahresquartal*. Daher wird Robert Walters in Hamburg zu Beginn vor allem Unternehmen bei der Suche nach Fach- und Führungskräften im Bereich Accounting & Finance unterstützen. *Thomas Hoffmann, Standortleiter Robert Walters Hamburg, ergänzt:* "Dank der anhaltend guten Konjunktur am Hamburger Arbeitsmarkt suchen vor allem Dienstleistungsunternehmen aus der Immobilienbranche sowie Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatungen nach qualifiziertem Personal. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und darauf, unsere neue Niederlassung in Hamburg aufzubauen", fügt Thomas Hoffmann abschließend hinzu. Robert Walters [2] *ist als eine der führenden Personalberatungen spezialisiert auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften auf allen Managementebenen. In Deutschland besetzen wir projektbasierte und permanente Positionen in den Bereichen Accounting & Finance, Banking & Financial Services, Information Technology, Legal sowie Sales & Marketing. Robert Walters wurde im Jahr 1985 gegründet und ist heute international in 28 Ländern vertreten.* *Quelle: Anzeigendaten 25. Mai 2018 - Ende - Kontakt: Maren Schneider - Marketing Managerin Deutschland & Schweiz T: +49 (0)69 9203 840 022 E: maren.schneider@robertwalters.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Robert Walters Germany GmbH Schlagwort(e): Dienstleistungen 2018-06-04 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 692111 2018-06-04 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a2cd7da0d8e550e2c2fb4fdedd350801&application_id=692111&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=cd43adc9c31b7489b5d4ef0f8bd9f966&application_id=692111&site_id=vwd&application_name=news

