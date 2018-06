Liebe Trader,

Seit 2011 befindet sich der US-Hersteller von Berufsbekleidung in einer übergeordneten, intakten Aufwärtsbewegung. Nach dem neuen Allzeithoch vom 09. März 2018 brachte ein starker Abverkauf aufgrund von schwachen Quartalszahlen eine Konsolidierungsphase des Kurses mit sich. Diese lief aber in die Formation eines symmetrischen Dreiecks über. Nach dem Ausbruch aus dem Dreieck am 04. Mai, führte eine starke Aufwärtsdynamik den Kurs auf ein neues Rekordhoch. Daraufhin bewegte sich die Aktie seitwärts bis Ende Mai - notiert mit der Tageskerze vom 01. Juni aber an dem Widerstand von 184,56 US-Dollar und bestätigt damit den fortlaufenden Aufwärtstrend!

Long-Chance:

Ein Kaufsignal wurde mit der letzten Tageskerze ausgelöst. Von dort sind Kursziele zunächst bei 190,00 US-Dollar ableitbar. Danach könnten die Niveaus von 195,00 US-Dollar und darüber hinaus sogar glatte 200,00 US-Dollar erreicht werden! Eine Verlustbegrenzung hingegen ist vorerst noch knapp unter 177,50 US-Dollar anzusetzen. Bei einem Rückläufer unter das Stop-Niveau müssen Investoren der Cintas-Aktie jedoch mit weiteren Verlusten bis auf etwa 170,00 US-Dollar rechnen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 184,56 US-Dollar

Kursziel: 190,00 / 195,00 / 200,00 US-Dollar

Stop: < 180,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 4,56 US-Dollar

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen ________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Cintas Corp.; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Er-stellung der Analyse 184,56 Euro; 15:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.